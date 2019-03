Mattarella riceve Xi Jinping: "Via della seta sarà una strada a doppio senso"

A piazza Venezia membri della comunità cinese festanti per dare il benvenuto al loro presidente

Una via a doppio senso: così il presidente della Repubblica Mattarella ha definito la nuova via della seta aperta tra Italia e Cina durante la visita del presidente cinese.



Imponente la scorta al presidente Xi Jinping, giunto a Roma venerdì sera ed ospitato al Parco dei Principi, nel quartiere Parioli inavvicinabile, così come lo era anche parte del centro storico della capitale, nei luoghi dove il leader cinese si sarebbe fermato, come piazza Venezia, totalmente interdetta al traffico ma dove si sono comunque assiepati membri della comunità cinese, con tanto di striscioni di benvenuto al loro presidente.

In attesa della firma del memorandum tra Italia e Cina, domani a Villa Madama tra Xi Jinping e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi l'incontro al Quirinale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato il cinquantesimo anniversario dello stabilimento dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, il prossimo anno, mentre le relazioni si intensificheranno anche grazie a questa “via della seta”, una “via a doppio senso” l'ha definita Mattarella, sulla quale transiteranno non solo commercio ma anche talenti, idee e conoscenze. Il 2020, hanno concluso i due presidenti, sarà l'anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina, a conferma dell'interesse che i due popoli nutrono l'uno per l'altro.



Francesca Biliotti