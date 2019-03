Via della seta: incontro Mattarella Xi Jinping

'La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata con intese commerciali'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio al Quirinale con il leader cinese Xi Jinping. 'Il memorandum Cina è la cornice ideale per le imprese', 'il contributo italiano alla Via della Seta è cruciale, ha detto Mattarella. Xi, 'incontro fruttuoso, ampio consenso, siamo partner strategici, nessun conflitto di interessi'.

Il presidente cinese è stato ricevuto con gli onori militari nel cortile del Quirinale. Sul Colle è stata issata anche la bandiera di Pechino. Xi ha poi deposto una corona

all'Altare della Patria. Tra le ipotesi di accordo anche quella sul calcio, tra diritti tv e una partita della prima giornata di Serie A da disputare in Cina.