Bologna: due fratellini precipitano dall'8° piano di un palazzo in periferia

Sono due fratellini di origine africana i ragazzini morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio. Si tratta di un 14enne e di un 11enne. Il padre dei due ragazzini è stato portato in Questura per accertamenti. Al momento non è ancora chiara la sua posizione in relazione alla tragedia e non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto.