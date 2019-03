"Via della Seta": firmata l'accordo Italia - Cina

Le intese commerciali hanno un potenziale economico che potrebbe arrivare a 20 miliardi di euro

Firmato Roma dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping, il memorandum Italia-Cina che stabilisce accordi commerciali da circa due miliardi e mezzo di euro ma con un potenziale che potrebbe arrivare a quasi 20. Il trattato fornirà la cornice giuridica a 29 accordi: dieci intese fra aziende private e 19 istituzionali fra cui quelli su start up ed e-commerce.



Tra gli accordi istituzionali spicca la restituzione alla Cina di 796 reperti archeologici. Sono previste inoltre intese su trasporti, energia, impianti siderurgici, credito e tanto altro. La “nuova via della seta”, così è stata ribattezzata, deve essere un rapporto alla pari: “Si all'amicizia e agli accordi commerciali ma patti chiari, l'Italia non romperà le sue alleanza” ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



