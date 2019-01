Brexit: il voto sull'accordo, a May ora serve il miracolo

Oggi il voto dei Comuni sull'accordo per la Brexit. "E' più probabile che non si attui piuttosto che accada senza un accordo", ha detto ieri la May. "Non c'è mai stato un referendum che non sia stato onorato nel Regno Unito. Abbiamo il dovere di attuare la Brexit o sarà catastrofico per la democrazia", ha aggiunto la premier.