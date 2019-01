Kenya: esplosioni e spari vicino ad un hotel a Nairobi

Esplosioni e colpi di arma da fuoco nei pressi di un hotel a Nairobi, in Kenya. L'hotel attaccato è un albergo di lusso, il Dusit, nel cui complesso ci sono anche banche e uffici. Diversi veicoli nelle vicinanze sono in fiamme.



Il bilancio dell'attacco è di 3 morti e almeno 14 feriti. A fare fuoco sono stati almeno quattro uomini che hanno attaccato l'albergo e preso diverse persone in ostaggio. L'attacco è stato rivendicato dagli estremisti somali di Al Shabaab.



Nella zona intanto continuano le raffiche di colpi di arma da fuoco. Nella zona anche diverse auto sono andate in fiamme. La polizia ne ha fatta deflagrare un'altra nelle vicinanze poiché "conteneva esplosivi".