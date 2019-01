Ucraina: oggi si celebra l'Epifania Ortodossa

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

La Germania e la Francia sono pronte ad inviare osservatori per “documentare” la situazione nello Stretto di Kerch. È stato annunciato venerdì, 18 gennaio, dal Ministro agli Esteri tedesco, durante una conferenza stampa a Mosca, a seguito dei colloqui con il Ministro agli Esteri russo. L'Ucraina approva l'eventualità di una missione internazionale, sempre che essa non divenga oggetto di manipolazioni da parte russa. L'Unione Europea continua ad insistere per la liberazione dei 24 marinai ucraini illegalmente detenuti dopo i fatti di Kerch, che sono stati imprigionati in Russia. Oggi, in Ucraina, si celebra il Battesimo del Signore. L'acqua è santificata nelle chiese, ed è importante berla alla mattina, prima di colazione. Ma i più coraggiosi si recano ai laghetti, per immergersi 3 volte nelle acque ghiacciate. Dopo tutto l'acqua, in questa giornata, è in grado di guarire. Era il 19 gennaio quando Giovanni Battista battezzò Gesù Cristo, che aveva 30 anni, nelle acque del fiume Giordano. Seguendo l'esempio, centinaia di ortodossi, in questo giorno, senza paura, grazie alle preghiere, entrano nelle fredde acque di fiumi e laghi.



Dall'Ucraina Victoria Polischuk