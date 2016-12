Consiglio di nuovo al lavoro dopo Natale

Il Consiglio Grande e Generale tornerà al lavoro il 27 e il 28 dicembre. L'Ufficio di presidenza ha stabilito data e ordine del giorno. L'Aula è chiamata a discutere e votare il programma del nuovo governo. Poi ci sarà il giuramento del Congresso di Stato. A quel punto una breve sospensione dei lavori per permettere, alla giunta permanente delle elezioni, di indicare i consiglieri che faranno il loro ingresso in Aula in sostituzione dei 7 Segretari di Stato. Seguiranno poi le nomine dei Sindaci di governo, del Consiglio dei XII, del Magistero di Sant'Agata e delle delegazione sammarinese al Consiglio d'Europa.



Sonia Tura