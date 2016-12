CGG: di nuovo in aula fra Natale e Capodanno

Saranno vacanze brevi per la politica a San Marino e per i nuovi sessanta parlamentari con una tempistica e un iter accelerato per consentire l'insediamento del governo. Il Consiglio Grande e Generale tornerà infatti a riunirsi tra Natale e Capodanno. Sarà una seduta tutta dedicata all'analisi del programma di governo quella convocata per martedì e mercoledì prossimo. Lavori poi sospesi, perché la Giunta permanente delle elezioni possa procedere alle verifiche e alla sostituzione dei membri dell'esecutivo in aula consiliare. Poi il giuramento dei 7 segretari di stato, nonché dei 7 consiglieri che siederanno in Consiglio al loro posto.