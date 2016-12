Lo Stato entra il Mps: tutela al 100% per il retail

Il governo salva Mps e apre l'ombrello pubblico anche per le altre banche in difficoltà che lo richiederanno. A tarda notte il consiglio dei ministri dà infatti il via libera all'atteso decreto 'salva-risparmio' con lo scudo pubblico da 20 miliardi e

un meccanismo per tutelare al 100% la clientela retail del Monte, dopo il fallimento del tentativo di aumento di capitale da 5 miliardi sul mercato. Non ci sono invece nel provvedimento le altre misure per il settore, dal rinvio della trasformazione in spa delle popolari al trattamento fiscale delle imposte

differite attive.