In Consiglio 7 volti nuovi: 4 uomini e 3 donne

Una volta votato il programma di governo per la 29esima legislatura, la sessione del Consiglio verrà sospesa per consentire alla Giunta permanente delle elezioni di sancire che sostituirà i 7 Segretari di Stato. Dopo il giuramento dei membri di governo quindi, entreranno in Aula 7 volti nuovi: 4 uomini e 3 donne. Per Ssd si tratta di Stefano Spadoni, Alessandro Izzo e Fabrizio Francioni. Per Repubblica Futura Fabrizio Perotto e Mara Valentini. Per Civico10 Marica Montemaggi e Monica Zafferani.