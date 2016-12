Consiglio: le ultime nomine

Prima di chiudere i lavori l'Aula ha completato le nomine previste dall'Ordine del giorno: Sindaci di governo Michele Muratori di Ssd e Stefano Palmieri di Repubblica Futura. In Consiglio dei XII entrano Tony Margiotta, Michele Muratori e Angelo della Valle per Ssd, Mimma Zavoli e Matteo Ciacci per Civico 10, Matteo Fiorini e Nicola Selva per Repubblica futura, Alessandro Mancini per il Partito socialista, Oscar Mina e Massimo Andrea Ugolini per il Pdcs, Iro Belluzzi per il Psd, Matteo Zeppa per Rete. Nominati, per il Magistero di Sant'Agata Anna Lea Benvenuti per il Psd, Mauro Busignani per Civico10, Lucio Leopoldo Daniele per il Pdcs, Francesco Nanni per Rete, Augusto Masi per Repubblica futura. Infine la nomina della delegazione consiliare per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con Vanessa d'Ambrosio per Ssd, Marco Gatti per il Pdcs, Roger Zavoli per Repubblica futura e Marco Nicolini per Rete.