Governo: i nuovi Segretari hanno giurato

Insediamento ufficiale per il nuovo esecutivo. Nel tardo pomeriggio di ieri dopo l'approvazione del programma di governo, con 33 voti favorevoli e 23 contrari, l'ok, con lo stesso risultato, anche alla squadra di Governo che ha potuto così giurare davanti alla Reggenza. I 7 Segretari di Stato hanno lasciato il posto in Aula ad altrettanti consiglieri: 4 uomini e 3 donne. Per Ssd si tratta di Stefano Spadoni, Alessandro Izzo e Fabrizio Francioni. Per Repubblica Futura Fabrizio Perotto e Mara Valentini. Per Civico10 Marica Montemaggi e Monica Zafferani.



(Foto MW)