Si insediano le Commissioni, nominati i Presidenti

Nominate nella loro composizione durante l'ultima seduta del Consiglio Grande e Generale, si sono insediate oggi le Commissioni Consiliari Permanenti e gran parte degli organismi di rappresentanza parlamentare, procedendo anche alla nomina dei rispettivi presidenti. A guidare la Commissione Affari Interni sarà Mimma Zavoli di Civico 10; Presidente della Commissione Esteri Alessandro Bevitori di SSD. Presiederà la Commissione Finanze Tony Margiotta di SSD, mentre per la Commissione Sanità nominato Presidente Manuel Gasperoni di Repubblica Futura.

Insediamento e nomina dei Presidenti anche per alcuni degli Organismi di rappresentanza parlamentare: per la Commissione Edilizia residenziale nominato Domenico Canini di Repubblica Futura. Leo Marino Morganti per SSD alla Presidenza della Commissione per la Conservazione dei Monumenti. Appena riunite anche le Commissione Pari Opportunità il Gruppo nazionale presso l'unione interparlamentare che stanno nominando i propri Presidenti. Per quanto riguarda le Presidenze delle tre commissioni affidate alle opposizioni: torna alla guida della Commissione di Vigilanza Nicoletta Canini in quota Ps-Psd. Nel primo pomeriggio a Palazzo Pubblico anche l'insediamento della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, con Gian Carlo Venturini indicato dal PDCS come candidato alla Presidenza. Già eletto dal Consiglio Grande e Generale, invece, Federico Pedini Amati quale Presidente della Commissione sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata.