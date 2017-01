Giornata della Memoria: il messaggio dei Capitani Reggenti

Ciascuno ha "il dovere di adoperarsi per rafforzare una cultura di autentico rispetto della dignità e dei diritti di qualunque essere umano, indipendentemente dalla razza, etnia, religione e cultura". Questo l'invito che i Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi, rivolgono ai sammarinesi in occasione della Giornata Internazionale della Memoria che si celebra domani, venerdì 27 gennaio.

Proprio la cultura al rispetto "rappresenta- si dicono convinti i Capi di Stato- lo strumento più efficace per contrastare quegli atteggiamenti di radicalizzazione della diffidenza e dell'odio che trovano un più fertile terreno di coltura proprio nei momenti di crisi". I Reggenti ricordano come la data scelta per commemorare ogni anno le vittime dell''Olocausto non sia casuale, ma celebri l''ingresso, il 27 gennaio 1945, delle forze alleate nel campo di concentramento di Auschwitz. "Non possiamo e non dobbiamo sottrarci al dovere della memoria- sottolineano i Capitani Reggenti- perché, come disse Primo Levi, dimenticare significa negare". Ovvero "negare il sacrificio delle tante vittime innocenti di una ferocia inaudita, negare il cammino di persecuzioni e di sofferenze da loro subite. Ma anche negare un punto di svolta del nostro recente passato e uno dei momenti fondativi del nostro presente". Affinché quindi "questa giornata non risulti essere una mera celebrazione formalistica, in un'epoca che troppo facilmente tende a dimenticare il passato- proseguono i Capi di Stato- occorre sempre e di nuovo interrogarsi sul senso di una memoria da trasmettere di generazione in generazione". In questa direzione, la Reggenza plaude alle iniziative promosse in Repubblica in occasione del Giorno della Memoria e invita infine la popolazione "a non dimenticare la grande umanità di cui, in quel difficile contesto, seppero dar prova i sammarinesi, affinché la loro testimonianza possa rappresentare un esempio e un monito per il nostro presente e per il nostro futuro".



Per leggere il messaggio integrale dei Capitani Reggenti clicca qui