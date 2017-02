Primo incontro a Bruxelles tra Nicola Renzi e Federica Mogherini

l'Alto rappresentante Ue per la politica estera ha dato ampia disponibilità ad ascoltare le esigenze di San Marino nel negoziato per l'accordo di associazione.

“E' andato estremamente bene” questo il primo commento a caldo del Segretario di Stato agli affari esteri Nicola Renzi, dopo l'incontro con Federica Mogherini, a Bruxelles, nella sede del Servizio Europeo di Azione Esterna “Da subito – afferma Nicola Renzi – ha mostrato grande disponibilità a raccogliere le esigenze di San Marino. Abbiamo cercato di imprimere una spinta forte al negoziato per l'accordo di associazione”.

All'incontro, avvenuto a 34 anni dal febbraio del 1983 quando San Marino e Ue stabilirono rapporti diplomatici ufficiali, ha partecipato anche l'Ambasciatore a Bruxelles Antonella Benedettini che è capo-negoziatore per San Marino, la Direzione Affari Europei con Luca Brandi e il Segretario d'Ambasciata a Bruxelles Elisa Gualtieri. Dopo Federica Mogherini il Segretario di Stato Renzi ha incontrato anche Thomas Mayr - Harting e Claude Maerten, due alti funzionari del Servizio Europeo di Azione Esterna che seguono, per l'Ue, i negoziati con San Marino, Monaco e Andorra.

LE PRIME IMMAGINI