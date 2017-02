Comma straordinario su "Asset Banca": serve l'assenso dei due terzi dei consiglieri

Cardelli (Pdcs): "Se non passa faremo le nostre valutazioni durante le comunicazioni. Il Governo faccia chiarezza: in ballo interessi importantissimi"

La Coalizione “San Marino Prima di Tutto” ha preannunciato ieri ai Capitani Reggenti la proposta per un comma straordinario, dedicato ad un dibattito in seduta segreta, sulla vicenda “Asset Banca”. Affinche' la proposta passi è necessario che domani siano d'accordo i due terzi dei consiglieri. “Aspettiamo di sapere cosa deciderà la maggioranza e qualora ci sia un diniego – dichiara il capogruppo Pdcs Alessandro Cardelli – faremo le nostre valutazioni durante le comunicazioni. Riteniamo che in un momento come questo, con in ballo interessi importantissimi, per l'intero sistema bancario, i risparmiatori e i dipendenti, il Governo debba fare chiarezza, in modo che non ci sia allarmismo”.