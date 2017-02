Conti Pubblici, "Adesso.sm": "Nessun terrorismo. Si dibatta in Consiglio sulle soluzioni"

Alla vigilia della seduta consigliare la coalizione “Adesso.sm” torna a commentare la serata sui conti pubblici e risponde alle critiche dell'opposizione.



“Nessun terrorismo” dichiara “Adesso.sm”, i dati sulla liquidità – spiega la coalizione di Governo – sono stati forniti fino a giugno perchè sono semestrali e non sono disponibili quelli per il semestre successivo.

“Adesso.sm” precisa anche che non è stata decisa alcuna strada per rimpolpare le casse dello Stato evitando la crisi di Giugno e ogni possibilità sarà approfondita in Consiglio nell'apposito dibattito in cui tutte le forze politiche potranno fornire le proprie idee e soluzioni.

La coalizione di Governo infine lancia una frecciata agli esponenti Pdcs e Psd: “E' una falsità sostenere – si legge sulla nota ufficiale – che i bilanci degli ultimi anni due anni fossero in equilibrio. Al contrario lo sbilancio è invariato e ancora oggi abbiamo a che fare con un deficit strutturale fra i 20 e i 25 milioni di euro”.



l.s.