Consiglio: al via la sessione di febbraio, tra Istanze e sistema bancario

Si apre oggi alle 15 la sessione parlamentare di febbraio. 15 le istanze d'arengo che dovranno essere esaminate dall'Aula, ma prima, nel comma comunicazioni l'attenzione si preannuncia tutta per il sistema bancario e finanziario dopo la serata verità della scorsa settimana nella quale in Segretario Celli ha snocciolato i dati della finanza pubblica, e dopo o quanto disposto su Asset Banca da parte di Banca Centrale. La Coalizione “San Marino Prima di Tutto” ha preannunciato la proposta per un comma straordinario, dedicato ad un dibattito in seduta segreta, sulla vicenda “Asset Banca”. Affinche' la proposta passi è necessario che siano d'accordo i due terzi dei consiglieri. “Aspettiamo di sapere cosa deciderà la maggioranza – dichiara il capogruppo Pdcs Alessandro Cardelli.