Consiglio: si riparte dalle Istanze

Riparte dalle Istanzela seduta di oggi del Consiglio. Approvata quella che chiedeva fosse consentita la richiesta di fondi da parte delle associazioni benefiche durante i funerali, mentre non si è deliberato su quella relativa alla libera scelta del luogo per la celebrazione del rito funebre: 27 fevorevoli, 27 contrari e un astenuto. Bocciata quella che chiedeva l'abolizione del sabato scolastico, ma la maggioranza sta lavorando a un odg che impegni il governo a una riorganizzazione complessiva della scuola che contempli anche questo.

Intanto ieri nel comma comunicazioni è entrata in maniera preponderate la questione Asset Banca. La maggioranza non ha votato l'odg dell'opposiozione per una comma straordinario inseduta segreta: non riteniamo che il Consiglio debba intervenire su un provvedimento di un organo di vigilanza – hanno dichiarato.