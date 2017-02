Consiglio: si parla di telecomunicazioni

Si apre alle 13 il dibattito sulle telecomunicazioni, tema che cattura l'attenzione di politica e cittadinanza. E' un'emergenza da tutti riconosciuta e a San Marino ci si chiede quando avremo linee funzionanti ed efficienti. Il Segretario Zafferani ha anticipato nei giorni scorsi che presenterà una relazione per spiegare lo stato dell'arte, dove si può e si vuole andare, considerando che il Governo eredita delibere già approvate dal precedente Esecutivo. Parte della discussione era stata anticipata con l'istanza d'arengo che chiedeva di spostare l'installazione radio base di Domagnano in altro sito.

Si è parlato di pali con antenne che dovrebbero raggiungere anche i 40 metri, scelta che i Segretari all'Economia e al Territorio motivano come più economica e soprattutto sicura. C'è uno studio tecnico che era stato commissionato alla Polab e che indica le zone migliori dove installare le antenne. Metterle dove non sono efficaci – fa notare la maggioranza – sarebbe inutile. C'è anche chi dall'opposizione si chiede perché non si sia deciso per microcelle, ma Zafferani spiega che hanno costi proibitivi e non performanti in certe zone del territorio. Ieri sera, intanto, l'Aula ha affrontato il progetto di legge di iniziativa popolare su responsabilità civile su crediti monofase e crediti d'imposta alle banche, cavallo di battaglia di Civico10 e tema molto sentito dai cittadini in un periodo in cui si chiedono sacrifici economici. L'opposizione si chiede quanto ci sia sintonia fra gli alleati di Governo e accusa la maggioranza di incoerenza dal momento che l'Esecutivo ha transato con un'azienda privata su un debito monofase. La delibera – si difende Adesso.sm - è stata adottata in base ad una legge votata dalla vecchia maggioranza e proposta dal precedente governo. Dal punto di vista pratico ci saranno forse dettagli da aggiustare alla legge, il Segretario Celli

guarda ad una soluzione di tipo strutturale e chiede un approfondimento non solo politico, ma anche tecnico, amministrativo e giuridico. Con l'apertura di un tavolo di confronto che coinvolga anche il comitato promotore. Poi si è aperto il dibattito sui conti pubblici che riprenderà dopo il Comma sulle telecomunicazioni. Tornano quindi in Aula i dati presentati nel corso della serata verità organizzata dalla maggioranza che non esclude di ricorrere a finanziamenti esterni per far fronte alla crisi di liquidità. Nessun dato falso sul bilancio – ribadisce - ma numeri reali presentati all' opinione pubblica in maniera diretta e facilmente leggibile. Ed è la prima volta – fa notare – che certe cifre vengono fornite da un governo spontaneamente, senza il ricorso ad interpellanze. Per l'opposizione così si crea allarmismo e sospetta che Adesso.sm voglia preparare il terreno a tagli e giustificare certe scelte.