Consiglio Giudiziario: criticità nell'andamento dell'amministrazione della giustizia, disposta una ricognizione in proprio

La relazione del Magistrato Dirigente sullo Stato della Giustizia per l'anno 2015 all'esame del Consiglio Giudiziario Plenario, presieduto dalla Reggenza

Una lunga disamina sui contenuti della Relazione del Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici prima in Commissione Consiliare Affari di Giustizia, poi in Consiglio Giudiziario in seduta plenaria. Dal rapporto emergono criticità e l'organo istituzionale vuole vederci chiaro: lo dimostra un passaggio della stringata nota di resoconto sui lavori odierni, nel quale si fa riferimento proprio alla volontà unanime dei membri del Consiglio Giudiziario plenario - di porre in essere una ricognizione in proprio sull'andamento dell'amministrazione della giustizia, “preso atto – si legge - degli elementi evidenziati dalla stessa”, e di seguito approfonditi. Impossibile al momento entrare nel merito delle problematiche; se ne saprà sicuramente di più quando la relazione – prossimamente - passerà all'esame del Consiglio Grande e Generale. Solo allora, una volta iscritta tra i punti all'ordine del giorno, la relazione diventerà pubblica. Entro giugno di quest'anno, tuttavia, uscirà anche la nuova relazione sullo stato della giustizia a San Marino, quella relativa al 2016. Probabile la compenetrazione dei contenuti tra i due report.



sp