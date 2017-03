Residenze al centro della riunione congiunta di Commissione Affari Esteri e Consiglio dei XII

Bagarre in Aula: l'opposizione ha sottolineato la mancanza di indirizzo politico da parte della maggioranza

E' forse più unico che raro vedere Commissione consiliare permanente affari esteri e Consiglio dei XII riunirsi in maniera congiunta, ma i temi in discussione – ovvero le residenze, sia in termini di concessione che di mantenimento delle stesse, così come la relativa intestazione di immobili da parte di cittadini esteri - risulta quanto mai delicato. Da un lato ci sono imprenditori esterni che negli ultimi anni hanno investito in Repubblica, godendo di benefici ed incentivi al netto del possesso di determinati requisiti in base alla legge per lo sviluppo; ad essi è stata quindi concessa in maniera semplificata la residenza come pure la possibilità di acquisire un immobile di proprietà. Venendo meno però gli impegni occupazionali previsti dall'articolo 2 della legge 71 del 2013, e sulla base dei controlli messi in atto dall'apposito Comitato Tecnico Valutatore, per questi imprenditori dovrebbe scattare di default la revoca della residenza. Revoca a cui gli stessi vorrebbero ovviare appellandosi ad un'altra legge, la 118 del 2010 sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica. Poche, in realtà, le situazioni di questo tipo. Ma capita che nella casistica compaiano anche imprenditori ancora nella fase di attivazione del proprio business plan, e che abbiano ugualmente inoltrato la pratica al Consiglio dei XII per l'intestazione di un immobile. Ci si chiede dunque se ne abbiano diritto o meno. Ma come gestire certe criticità? Commissione Affari Esteri e Consiglio dei XII che in merito non hanno potere deliberativo, hanno concordato che l'unica strada percorribile sia quella di un intervento sull'attuale normativa. Per questo è stato deciso di dare mandato al Presidente della Commissione Alessandro Bevitori di riferire sulla questione in Comma Comunicazioni durante la prossima seduta del Consiglio Grande e Generale, invitando i capigruppo di maggioranza e opposizione ad una riflessione per arrivare ad una sintesi condivisa sulla materia. Sulla revisione della legge per lo sviluppo è già in atto una discussione da parte della maggioranza, con l'impegno – assicurano - di tener conto anche di queste criticità. In ballo anche le funzioni del Consiglio dei XII, tra chi le vorrebbe lasciare circoscritte al rilascio del nulla osta o meno delle intestazioni immobiliari, e chi spinge per un allargamento delle prerogative verso la possibilità di consultare ufficialmente documenti come i progetti imprenditoriali. Una prassi, quest'ultima, ormai largamente praticata ma tutta da normare.



sp



Disappunto da parte di esponenti della minoranza che auspicavano la una soluzione seduta stante. Bagarre in Aula, la seduta odierna è stata caratterizzata da grande confusione: qualche commissario di minoranza - riferisce la Dire - ha lamentato anche sui social, "la mancanza da parte della maggioranza di un indirizzo politico nel condurre il confronto con il Consiglio dei XII e di una semplice proposta di coordinamento delle pratiche di residenza. Inoltre, c'è chi si spinge a sottolineare "l'imbarazzo" nella conduzione dei lavori odierni, più volte sospesi, alla presenza della più alta carica dello Stato".