Carisp: il Governo chiede di convocare l'Assemblea dei Soci il 10 aprile per la nomina del nuovo Cda

Intanto il Segretario alle Finanze commenta le notizie, pubblicate sul Corriere della Sera, che tirano in ballo pesantemente proprio Carisp

Cassa di Risparmio sempre più al centro del dibattito nel Paese. A breve l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Cda. Data indicata per la riunione, il prossimo 10 aprile. La convocazione dell'Assemblea è stata richiesta dal Governo all'attuale Presidente di Cassa, Pietro Giacomini. “Nessun nome – assicura il Segretario Celli – è stato fatto durante la seduta odierna del Congresso di Stato, ma si è ragionato su skill professionali, su profili che devono essere funzionali ad assicurare l'avvio di un piano di riorganizzazione, internazionalizzazione e sviluppo dell'istituto”. Il Governo prosegue, dunque, spedito nella road map stabilita con delibera del 13 marzo scorso.

Alla luce dell'imminente Assemblea dei Soci, l'Esecutivo a giorni aprirà un confronto con tutte le rappresentanze consiliari. Per condividere – si è detto – un adeguato livello di informazioni è stato deciso di trasmettere a tutti i gruppi la relazione depositata lo scorso agosto, riguardante gli assetti partecipativi in Carisp. Relazione su cui – spiega Celli – sia il Governo sia il CCR hanno già avviato valutazioni in particolare su evidenze rispetto ad alcune operazioni di ricapitalizzazione – fa sapere - avvenute in questi anni in Cassa di Risparmio. Di qui l'inevitabile collegamento con quanto riportato dal Corriere della Sera nell'articolo a firma di Federico Fubini, dove si parla di bilanci falsificati da Carisp in tempi molto recenti, ma salta all'occhio anche la fuga di notizie sugli esiti dell'AQR, che è tuttora in fase di ultimazione: raccolta dati completata, in corso l'elaborazione dei dati stessi. “Non è un caso a nostro parere che mentre governo e istituzioni preposte stanno facendo un lavoro volto al risanamento e al ripristino della legalità – commenta Celli - fuoriescano notizie con l'unico obiettivo di destabilizzare l'azione che stiamo portando avanti. Ma noi non ci facciamo influenzare”.

Riferimenti infine alla riunione del Comitato per il Credito e il Risparmio di venerdì scorso. Si è proceduto all'esame della situazione generale del sistema bancario e ad una analisi approfondita delle linee di riassetto finalizzate anche alla tutela dei depositanti, dei risparmiatori e degli investitori; infine all'approfondimento delle linee guida relative ad un piano di ristrutturazione di Banca Centrale.



sp