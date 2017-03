Nuovo PRG: Michelotti chiederà di prevedere una discussione sullo stato dell'arte nel prossimo Consiglio

Polo della Moda: i lavori proseguono

Piano Regolatore Generale: conclusa la prima fase di elaborazione dei dati. La scorsa settimana l'architetto Stefano Boeri ed il suo staff hanno fatto il punto in una serie di incontri da cui sono scaturiti molteplici elementi di riflessione. I gruppi dello Studio Boeri lavorano su tre direttrici: viabilità e strategie per migliorare gli spostamenti e i collegamenti con l'esterno; Valutazione Ambientale Strategica; biodiversità del territorio. Il Segretario di Stato Augusto Michelotti ha annunciato in conferenza stampa la volontà di chiedere che si possa aprire un dibattito sul progetto PRG nel prossimo Consiglio Grande e Generale. Su richiesta di Boeri slitta a fine aprile/inizio maggio la serata pubblica al Kursaal, inizialmente in programma il 30 marzo: questo per consentire di portare il progetto prima all'attenzione dell'Aula consiliare e della Commissione Territorio e poi sottoporlo alle valutazioni dei cittadini.

Novità anche sul Polo della Moda di Rovereta: "Poche settimane fa - conferma il Segretario al Territorio Michelotti, durante la conferenza stampa del Congresso Stato - abbiamo avuto un incontro con il Gruppo Borletti, che ha manifestato la volontà di proseguire nella realizzazione di The Market. Nel frattempo al via i lavori per lo spostamento della strada a valle".