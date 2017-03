Dim: al Centro sociale di Dogana si è parlato di "Mafie sotto casa"

Hanno portato la loro esperienza, facendo degli esempi, Massimo Manzoli del Gruppo dello Zuccherificio di Ravenna, Gaetano Alessi dell’associazione Ad Est e Rebecca Righi. I protagonisti della serata "Mafie sotto casa" organizzata da Rete e Movimento Democratico San Marino Insieme. i relatori hanno presentato il loro progetto che ha l'obiettivo di “raccogliere i dati per seguire le tracce e sapere dove si nascondono. Una mappa costruita dal basso, a partire dalla lettura delle carte giudiziarie, dalla rassegna stampa, dalle vostre segnalazioni. Per unire i puntini e vedere la faccia delle mafie” , come si legge proprio sul sito web "www.mafiesottocasa.com". Al Centro sociale di Dogana hanno mostrato una cartina per avere il quadro delle infiltrazioni mafiose in tutta la regione Emilia Romagna che è affollata di richiami e segnalazioni, in cui nemmeno San Marino risulta esente, come risulta anche dai collegamenti emersi nei vari processi giudiziari negli anni.

L’iniziativa Mafie sotto casa ha unito associazioni e semplici cittadini che, in assoluto volontariato, si occupa di percorsi di legalità e contrasto alle mafie in regione, portando i propri progetti nelle piazze, nelle scuole, nelle città attraverso strumenti accessibili e di semplice lettura come il fumetto antimafia sugli sviluppi del processo Aemilia. Una serata che ha rafforzato la collaborazione tra associazioni antimafia Ad Est e del Gruppo dello Zuccherificio di Ravenna con Rete.