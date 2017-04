Legge elettorale: Renzi rinuncia ai capilista bloccati

Per la prima volta Matteo Renzi, in merito al dibattito sulla legge elettorale, si dice disposto a togliere dall'Italicum i capilista bloccati, che danno più potere alle segreterie di partito e meno ai cittadini.

L'apertura dell'ex premier è rivolta ai Cinque Stelle che però si dicono scettici. ''Dopo essere passati dalla pericolosa possibilità dei capilista bloccati anche in Senato proposti da Martina - commentano - prendiamo atto del cambio di posizione di Renzi. Speriamo non sia limitato a questi venti giorni di campagna congressuale''.