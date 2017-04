Trenino-navetta, Michelotti risponde all'Usc: "Con gente come questa le cose non possono funzionare"

Il Segretario di Stato al Turismo Michelotti risponde alle critiche avanzate ieri dall'Usc sul mancato confronto per il rinnovo del contratto de

E' scontro diretto tra Usc e Segreteria al Turismo. L'oggetto della discussione è il trenino-navetta che collega la parte bassa alla parte alta del centro storico. Il 7 aprile la firma dell'accordo tra il Congresso di Stato e la società che effettua il servizio, la Elia's Tour. I commercianti, in una nota, avevano inviato critiche alla Segreteria, dichiarandosi “profondamente delusi” da una mancanza di confronto tra istituzioni e negozianti in merito al contratto. Ma il segretario di Stato, Augusto Michelotti, non ci sta.



Le richieste avanzate dagli esercenti sono state in realtà inserite nell'accordo, sostiene Michelotti. Sul trenino turistico sono tutti a favore, spiegano dalla Segreteria. In merito alla navetta, invece, l'aspetto più dibattuto riguarda la distribuzione dei flussi turistici. Tradotto: le persone si fermano a valle o a monte, quindi non attraversano alcune vie di Città e non acquistano nei relativi negozi.



Al Turismo sono arrivate due raccolte firme, una contro e una a favore della navetta. 151 la promuovono, 105 la bocciano.



Mauro Torresi



Nel servizio, il segretario di Stato al Turismo, Augusto Michelotti, risponde alle critiche dell'Usc