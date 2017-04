"Piantar Maggio": il 30 aprile festa di SSD in piazza, a Faetano

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione di “Piantar Maggio”: l'evento, organizzato da Sinistra Socialista Democratica, che si terrà il 30 aprile, nella piazza di Faetano. “Si tratta - è stato spiegato da Marina Lazzarini - di una festa della tradizione, legata al Mondo del lavoro, tutti sono invitati”; anche questa volta – per la grafica – è stata scelta un'opera di un artista sammarinese, Tony Margiotta. Enzo Colombini ha parlato delle radici di questa ricorrenza, che sul Titano risalgono ai primi anni del dopoguerra, caratterizzati dalla contrapposizione tra DC e Partito Comunista. Il momento clou della festa sarà domenica sera, con la calata – alla luce delle fiaccole - di una quercia, che verrà successivamente piantumata al Parco del Marano. E poi canti popolari e cibo del territorio. “Eventi come questi – ha detto Antonio Kaulard – sono fondamentali per cementare il nostro gruppo e la nostra base”