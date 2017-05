Commissione giustizia: Ugolini, pdcs, nuovo presidente

Dopo le dimissioni di Giancarlo Venturini, è Massimo Andrea Ugolini il nuovo Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Entra anche Matteo Ciacci, in sostituzione di Sua Eccellenza Mimma Zavoli. La Dc si dice certa che Ugolini saprà essere garante del lavoro della Commissione e mantenere vivo il proficuo rapporto tra il Consiglio e la Magistratura.

Oltre alle nomine, puntualizza una nota, la Commissione ha proseguito i lavori con un aggiornamento su argomenti già oggetto di discussione. Massimo riserbo dunque, come sempre, sui temi trattati anche se da tempo si parla di come riempire il vuoto normativo nato dopo la decisione del Collegio Garante di dichiarare incostituzionale l'articolo del codice penale inerente il possesso ingiustificato di valori.