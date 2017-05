Fake news sulle banche contro il governo

Il comunicato stampa piomba in redazione alle 13.30 e arriva dalla mail di Daniela Conti, un nome che gli addetti ai lavori conoscono perchè cura la comunicazione della maggioranza. La nota infatti porta il logo di Adesso.sm. E viene pubblicata. Il contenuto, però, lascia esterrefatti. Con toni da Corea del Nord si stigmatizzano le proteste dei cittadini che manifestano “senza riguardo per l'operato del governo e senza autorizzazione della Gendarmeria”. Si invita la cittadinanza a “non proseguire tali attività” e si suggerisce a “tutti gli organi di stampa di aiutare l'operato del governo per non creare ulteriori allarmismi”. Una nota delirante, dunque, che già vedeva la nostra redazione pronta a dare battaglia mentre in Ufficio di presidenza – riunito proprio in contemporanea – i toni erano bollenti. In pochi minuti arriva una pioggia di smentite, dal governo e dalla maggioranza. Quel comunicato, affermano, non è il nostro. E partono gli esposti in Tribunale.

Nel video l'intervista a Roberto Giorgetti.



Sonia Tura