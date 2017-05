Governo e Giunta di Città a confronto sulle antenne

La parola è stata data soprattutto ai tecnici. Il Consiglio Grande e Generale ha infatti approvato il progetto in febbraio e la relazione identifica nel dettaglio le ragioni per cui si è scelta questa strada. La Giunta di Castello di Città lamenta la mancanza di risposte alla richiesta di incontri, una lacuna – conferma il Segretario alle telecomunicazioni Andrea Zafferani – frutto di malintesi a cui si vuole rimediare dando informazioni costanti, anche ai cittadini e di cui il Governo si è scusato con la Giunta. Sulle antenne infatti verrà organizzata una serata pubblica così come è stato fatto negli altri Castelli interessati dal progetto. La Giunta di Città ha deciso di non esprimersi sull’installazione di due antenne radio per la telefonia mobile nella zona ex tiro a volo e Piazzale Gandhi al Kursaal, sollevando dubbi e perplessità. Oggi i tecnici hanno spiegato il progetto, anticipa Zafferani, e risposto a una serie di dubbi anche sui motivi per cui si è scelto questo tipo di installazione: garantisce una copertura degna, minimizzando l'impatto sulla salute e i costi per la collettività. Per la Giunta invece l'antenna del Kursaal non rispetta il ciglio del Monte e della zona limitrofa, così come ci è stato chiesto per essere inseriti nel patrimonio Unesco. I tecnici, spiega il Segretario alle telecomunicazioni, hanno illustrato, anche con simulazioni, che non c'è impatto visivo, niente di diverso – in sostanza – dagli impianti che già esistono. Le preoccupazioni sono legittime, afferma Zafferani, ma dal punto di vista tecnico possono essere smorzate.



Sonia Tura