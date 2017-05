Banche, Usl: "Disponibili al confronto, faremo di tutto per mantenere l'occupazione"

Celli sull'allarme Csu per l'ipotesi utilizzo dei fondi pensione per ricapitalizzare le banche: "Le opzioni sul tavolo del Governo sono molteplici, non sono state assunte decisioni definitive"

Prosegue il confronto sulle banche, su più fronti, con le parti sociali. Oggi è stata volta dell'Usl. Il Governo rilancia la volontà di mantenere un dialogo continuo con i sindacati. Restano le incognite sulle strade da percorrere per la ricapitalizzazione del sistema. Celli sull'allarme Csu per l'ipotesi dell'utilizzo dei fondi previdenziali per ricapitalizzare le banche dice: "Le opzioni sul tavolo del Governo sono molteplici, non sono state assunte decisioni definitive". I commenti a caldo delle parti.

Nel video le interviste a Giorgia Giacomini, Segretario Federazione Pubblico Impiego Usl; Simone Celli, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.



sp