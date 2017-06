Celli in Aula legge le motivazioni dei provvedimenti disposti su Asset Banca

In audio, l'intervento integrale del segretario alle Finanze, Simone Celli. Prende la parola in Consiglio Grande e Generale, in apertura dei lavori. Legge le motivazioni che hanno portato Banca Centrale al commissariamento e alla liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca. Procede, poi, con la presentazione della relazione sulla situazione attuale e le prospettive del sistema bancario sammarinese.



