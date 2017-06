San Marino e Rimini più vicine: nuovo incontro tra Governo e amministrazione su mobilità, ambiente e turismo

Confronto rinnovato fra San Marino e Rimini. A poco più di un mese dal primo incontro, un nuovo confronto oggi, per affrontare insieme le questioni che storicamente legano i due territori. Al tavolo erano una delegazione del Governo della Repubblica – con il segretario al Territorio e Turismo, Augusto Michelotti e alla Cultura e Sport, Marco Podeschi - il Sindaco Andrea Gnassi, l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni, insieme anche agli assessori della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini e Andrea Corsini, rispettivamente con delega ai trasporti e al turismo. Accanto alle nuove forme di mobilità, affrontati i temi dell’ambiente e del turismo, asset sui quali le due delegazioni hanno approfondito problematiche e tracciato gli impegni da prendere nel breve, medio e lungo periodo. Per quanto riguarda la mobilità, si torna sulla necessità di elevare il livello di sicurezza della Statale 72, che dovrà essere al centro di un incontro congiunto con Anas, senza dimenticare la necessità che prosegua nella fase operativa la realizzazione della rotatoria con la SS 16, su cui si è ormai conclusa anche la fase progettuale esecutiva. Necessità di approfondire la programmazione congiunta anche nel settore del Turismo per giungere già nel 2018 ad un coordinamento della comunicazione turistica tra la Repubblica sammarinese e Destinazione Romagna che nasce proprio con l’obiettivo di sviluppare iniziative di promozione e valorizzazione dei territori. Per questo potranno essere valutate presenze comuni alle più importanti manifestazioni di promozione turistica già nei prossimi mesi.



AS