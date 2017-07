La Dc ha deciso: parteciperà alla protesta sul Pianello

Via delle Scalette ha sciolto le riserve durante la Direzione

È stato l'argomento che ha dominato la Direzione di Via delle Scalette. Alla fine il Pdcs ha fatto la sua scelta: aderirà alla proposta lanciata ieri da Dim. Ora occorre stabilire la data precisa, al momento si sa solo che la manifestazione si terrà in concomitanza con i lavori del Consiglio, quindi la prossima settimana. Parte il confronto con il resto dell'opposizione, Dim proprio ieri non ne faceva questione di bandiere. Il capogruppo del Pdcs Alessandro Cardelli lancia l'appello alle associazioni datoriali e di categoria, sindacati e cittadini “per fermare – dice - l'azione scellerata di Governo e Bcsm sul sistema bancario e di ritirare i tre Decreti Legge”.



MF