In Senato passa il decreto-legge sui vaccini: ampia maggioranza

A favore hanno votato Pd, Forza Italia e Alternativa Popolare. Ora si passa alla Camera

Il Senato ha approvato con 172 voti a favore il decreto-legge sui vaccini, che ora dovrà andare alla Camera. Il sì definitivo di entrambi i rami del Parlamento dovrà avvenire entro il 6 agosto o il decreto decadrà. A favore si sono espressi Partito Democratico, Forza Italia (con qualche distinguo), Alternativa Popolare, mentre contrari M5S, Lega Nord, Sinistra Italiana. Chi si è espresso contro ha parlato di decreto incostituzionale, la senatrice De Pin (gruppo Grandi autonomie e libertà) ha anticipato che sarà fatto ricorso alla Corte Costituzionale, mentre la senatrice del Pd De Biasi ha ricordato come in Italia la copertura del morbillo sia ormai scesa sotto l'86%, “l'immunità di gregge – ha detto – serve a chi non può vaccinarsi e non si può difendere, la responsabilità è collettiva”.