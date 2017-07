Cgg: passano i decreti 78 e 80, oggi in Congresso di stato la riformulazione del 79

Il Governo ha annunciato il ritiro del decreto 79 che questa mattina in congresso sarà riformulato escludendo la parte relativa a Fondiss. Sono stati approvati a maggioranza dopo un lungo dibattito gli altri due decreti legati al sistema bancario, il 78 e l'80. Relativo quest'ultimo al passaggio di Asset in Cassa di Risparmio. Sul 79 la decisione è arrivata al termine della trattativa con la Centrale Sindacale Unitaria con la quale è stato firmato un protocollo di intesa. “Viene dunque restituita al Comitato Gestore di Fondiss la gestione dei fondi previdenziali del secondo pilastro, così come prevede la legge istitutiva dello stesso ente. L'accordo raggiunto ha riflessi anche sui decreti 78 e 80.