Damiano Beleffi nuovo Ambasciatore presso gli Stati Uniti d’America

San Marino ha un nuovo Ambasciatore presso gli Stati Uniti d’America. Damiano Beleffi ha presentato venerdì scorso, nelle mani del Presidente Donald Trump, le Lettere che lo accreditano quale nuovo Plenipotenziario a Washington, subentrando nell’incarico appartenuto a Paolo Rondelli.

Nell’ambito di una cerimonia avvenuta nello Studio Ovale della Casa Bianca, l’Amb.Beleffi, anche Capo della Missione Permanente di San Marino presso le Nazioni Unite a New York, ha ribadito al Presidente Trump la volontà del Governo di poter sviluppare ulteriormente i numerosi ambiti di collaborazione con ulteriori accordi anche in ambito fiscale e finanziario.

Da parte del Presidente Trump sono pervenute attestazioni di amicizia e volontà di rafforzare la cooperazione, insieme al richiamo al positivo contributo dei cittadini sammarinesi a Detroit e New York e di tutti coloro che con fierezza vantano entrambe le cittadinanze.