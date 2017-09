Bcsm, dimissioni Grais nelle mani della Reggenza?

L’atto formale, stando al Resto del Carlino, già venerdì scorso

Una uscita di scena che tutti davano oramai per certa e che ora riceverebbe l’ufficialità. Stando al Resto del Carlino, infatti, il presidente di Banca Centrale Wafik Grais avrebbe consegnato nelle mani della Reggenza la lettera di dimissioni già venerdì scorso. Questo al termine di una settimana intesa sul fronte della mediazione e del confronto, aperta lunedì scorso proprio con l’incontro tra Grais e il segretario Celli.

L’obiettivo già annunciato è quello di garantire il sistema sul fronte della stabilità, nonché la operatività di Banca Centrale, tanto che il Presidente di BCSM resterà in carica fino al 31 ottobre, proprio a garanzia della transizione.

Già in settimana, la maggioranza aveva dichiarato di non voler convocare un ulteriore Consiglio rispetto a quello che si apre domani - tutto dedicato al sistema bancario e a Banca Centrale - ma è difficile pensare che l’ufficialità delle dimissioni di Grais non divengano oggetto del dibattito consiliare.

Una seduta straordinaria che vede all’ordine del giorno - accanto al riferimento del segretario alle finanze Celli proprio sulla situazione di Banca Centrale - il gradimento del Direttore Raffaele Capuano, nonché la sostituzione dei 4 membri del Consiglio Direttivo, dopo le recenti dimissioni.



AS