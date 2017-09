San Marino all'assemblea generale ONU: il bilancio del segretario Renzi

Il segretario agli Esteri Nicola Renzi, appena rientrato da New York, traccia un bilancio sulla missione sammarinese alla assemblea generale delle Nazioni Unite, anche alla luce del plauso ricevuto dal Consiglio Grande e Generale per il livello degli incontri bilaterali tenuti a Palazzo di Vetro. "San Marino è una voce importante e ascoltata - dice -in ambito multilaterale".



Nel video, l'intervista al segretario agli esteri, Nicola Renzi.