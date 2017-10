Catalogna: la polizia interviene nei seggi. Tagliati anche i collegamenti internet

Ci sono 38 feriti: 9 ricoverati, 3 sono gravi secondo il bilancio del ministero della Sanità. Sono state sequestrate le urne, in alcuni casi già piene e staccato il collegamento internet con i seggi.

La Guardia Civil sta impedendo con la forza ai catalani di votare per il referendum indipendentista, ha anche tagliato i collegamenti internet a diversi seggi Cittadini resistono sdraiandosi sull'asfalto e vengono portati via a forza. Si registrano numerose cariche nei diversi seggi elettorali e al momento si contano 40 feriti.



Tafferugli e spintoni con la polizia si sono verificati davanti alcuni seggi per il referendum in Catalogna, in particolare quando gli elettori si sono rifiutati di far entrare gli uomini della Guardia Civil nei seggi. Alcune persone, a Girona e a Barcellona, si sono messe davanti agli ingressi oppure si sono sdraiati a terra opponendo resistenza passiva, ma sono stati spostati con la forza. Si registrano anche i primi feriti, almeno tre, tra cui una signora anziana nel quartiere di Roquetes a Barcellona.



La polizia spagnola in tenuta antisommossa ha sequestrato le urne dopo avere fatto irruzione nel seggio di Ramon Llul a Barcellona, dove erano già iniziate le operazioni di voto. Gli agenti spagnoli, alcuni dei quali imbracciavano fucili lancia granate, sono usciti al centro portando le urne in mezzo a una folla di elettori che gridavano "votarem!".