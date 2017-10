Congresso di Stato: il primo presieduto da Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni

I Capitani Reggenti presiedono il primo Congresso di Sstato del loro semestre. Ieri, nel primo discorso al paese, hanno richiamato all' ottimismo e fiducia che saranno i principi ispiratori di questo mandato.

Appello ai cittadini perché tengano una visione lungimirante, ricordando le conquiste - dallo stato sociale, eccellente in previdenza, ammortizzatori, protezione dei deboli - e che non ha subito erosioni dalla congiuntura economica sfavorevole in tutto il mondo. Hanno detto Matteo Fiorini e Enrico Carattoni: “Non disperdere la capacità di credere nella forza di un Paese che ha dimostrato coraggio nelle scelte e priorità assoluta verso l'interesse dei cittadini. Sguardo particolare alle giovani generazioni, forza pulsante e riserva di energia cui garantire le migliori opportunità quali destinatari primi dell'eredità del cammino di libertà e democrazia della Repubblica”.