Psd: fermarsi a riflettere prima di convocare consiglio giudiziario plenario

E' il PSD a chiedere una sana pausa di riflessione, segnalando come si stia “forzando su un percorso pericoloso il delicato rapporto tra potere politico e giudiziario”. Reputa infelice la scelta di convocare il Consiglio Giudiziario, chiedendo che prima venga ricostituita la Commissione Giustizia, che oggi vede tre membri dimissionari, “per non lasciare l'organismo incompleto nella sua parte politica. Da solo partito di opposizione presente in quell'organismo – scrive il PSD – chiediamo il rispetto delle prerogative dell'opposizione e la ricostituzione della sua composizione”, dichiarando poi di non condividere quelle che chiama “continue forzature ed accelerazioni che in questa vicenda la maggioranza ha voluto imporre”. Escalation di tensione intorno alle questioni giudiziarie rilevate già da tempo da parte del PSD che ora auspica si torni ad avere un Consiglio Giudiziario Plenario con una corretta rappresentanza di maggioranza e opposizioni