La Reggenza in visita alle comunità sammarinesi di Liguria e Piemonte - Valle d'Aosta

I Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni in visita, nei giorni scorsi, alla Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria e alla Famiglia dei Sammarinesi del Piemonte e Valle D’Aosta. A Genova e a Torino i Capi di Stato sono stati accolti dal Presidente della Comunità ligure, Marina Barulli, e dal Presidente della Comunità piemontese, Bruno Ugolini, e in seguito ricevuti dal Sindaco di Castelnuovo, Giorgio Musso. Poi l'incontro con Don Edoardo Serra, che molti sammarinesi ricorderanno per la sua presenza presso la Parrocchia di Murata. E dopo aver fatto tappa nella città natale di Don Bosco, la visita alla mostra “Storie di non indipendenza”, organizzata ad Ivrea dagli artisti sammarinesi Rita Canarezza e Pier Paolo Coro.



Clicca qui per il comunicato stampa.