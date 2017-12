Emilia Romagna e San Marino, nuova collaborazione sanitaria

È stato firmato, nella sede di Palazzo Begni, il Protocollo

Operativo riguardante la collaborazione sanitaria e socio-sanitaria, tecnico-

scientifica, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere e

ambulatoriali tra Rebupplica e E-R

San Marino e la Regione Emilia Romagna di nuovo in collaborazione nel campo sanitario.

È stato siglato questa mattina dal Segretario di Stato per la Sanità, Franco Santi e dall’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi, il Protocollo Operativo riguardante la collaborazione sanitaria, tecnico-scientifica, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali tra Repubblica e Regione.

Presenti alla firma il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Direttore dell’Authority Sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi e il Comitato Esecutivo ISS.

L'obiettivo principale è la presa in carico complessiva della persona nel percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale, indipendentemente dal luogo di cura.

Il Protocollo prevede di conseguire una integrazione ottimale delle rispettive programmazioni, facilitando la definizione di intese necessarie a consentire lo scambio di prestazioni sanitarie, di ricovero e ambulatoriali, nonché la collaborazione tra i rispettivi professionisti. Il Protocollo avrà una durata di 5 anni e prevede la possibilità di ulteriori rinnovi.



Nel video l'intervista al Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi.



Silvia Sacchi