Consiglio: approvati 2 ordini del giorno

In Aula l'esame in prima lettura del progetto di legge presentato dal Psd per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici. Il capogruppo Dalibor Riccardi illustra la relazione da cui scaturisce un breve dibattito: il provvedimento incassa l'apprezzamento bipartisan di tutti i gruppi consiliari. Ora seguirà il passaggio in Commissione consiliare permanente sanità. Via via si prosegue verso l'ultimo comma, con la votazione di una ventina di ordini del giorno. Tutti respinti ad eccezione di due, riformulati ma non intaccati nella sostanza e quindi approvati dall'Aula: quello presentato da Rete l'estate scorsa e che impegna il Congresso di Stato ad attuare azioni di verifica, informazione e confronto a seguito di comunicazioni inviate dalla Procura di Forlì a cittadini e residenti; e quello proposto da DiM per la pubblicazione sul sito web di Banca Centrale di stipendi e curricula dei vertici Bcsm e della relativa Fondazione, ora commissariata.