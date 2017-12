Ps: "San Marino nella lista grigia contrariamente a quanto dice il governo”

Il Partito Socialista critica il governo e, in particolare la Segreteria agli esteri, per il comunicato stampa in cui afferma che, sulla conformità agli standard fiscali dell’Unione Europea “San Marino è a tutti gli effetti, un Paese compliant, ovvero conforme, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto di un adeguato livello di trasparenza”. La risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea, sottolinea il Ps, pone San Marino nel gruppo delle giurisdizioni con “regimi fiscali dannosi” . Il Partito Socialista si domanda se non sia il caso che il Segretario alle Finanze non cominci a chiedere aiuto a tutte le forze politiche e sociali interessate al bene del Paese, considerando che la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea riporta che San Marino si è impegnato “a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018”. Su quest’ultimo punto in particolare, su cui peraltro le forze di opposizione sono completamente all’oscuro - conclude la nota - occorre fare estrema chiarezza.