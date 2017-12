OSCE: Nicola Renzi interviene al XXIV Consiglio Ministeriale di Vienna

I migranti, i pericoli rappresentati dal terrorismo, lo sviluppo sostenibile. Queste alcune delle tematiche toccate da Nicola Renzi, nel corso del suo intervento – questa mattina - al XXIV Consiglio Ministeriale dell'OSCE, a Vienna. Un vertice, quello iniziato oggi, nella città sede dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che vede la partecipazione di alcuni dei protagonisti della scena internazionale, come Rex Tillerson e Sergey Lavrov. Per il Titano un'occasione preziosa, per fare sentire la propria voce su temi di importanza planetaria. Un discorso, quello del Segretario di Stato, aperto con un ringraziamento alla Presidenza austriaca dell'OSCE, per il lavoro svolto in un anno – il 2017 – caratterizzato dal protrarsi di non poche situazioni di conflitto. E poi un argomento di strettissima attualità, per i Paesi del Mediterraneo, come quello dei migranti. “Da un lato – ha detto Renzi – dobbiamo garantire un adeguato controllo degli arrivi; dall'altro ombattere, attraverso informazione ed educazione, manifestazioni di xenofobia e intolleranza”. Ribadito poi l'impegno del Titano, nelle sedi internazionali, per la tutela dei bambini in movimento: troppo spesso vittime di abusi e sfruttamento. Nel suo speech, il segretario di Stato agli Esteri, ha anche affermato l'impegno del Paese contro tutti i tipi di discriminazione; nonché la lotta al terrorismo. Infine un appello alla cooperazione transazionale, in campo ambientale, e gli auguri alla prossima Presidenza italiana.