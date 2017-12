Repubblica Futura al Consiglio del Partito Democratico Europeo

Fabio Toccaceli e Ingrid Casali, in rappresentanza di Repubblica Futura, hanno partecipato al Consiglio del Partito Democratico Europeo che si è tenuto a Roma l'8 dicembre scorso. La sessione, presieduta dai Co-Presidenti e fondatori Francesco Rutelli e François Bayrou, si è aperta con “The democratic idea and the future of Europe”: relatori, il Primo Ministro italiano Paolo Gentiloni, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, della Salute Beatrice Lorenzin ed altri esponenti politici di rilievo italiani e di altri Stati membri dell’UE. Nel suo intervento Toccaceli ha parlato del lavoro che il Governo sammarinese sta portando avanti per superare l’attuale crisi finanziaria “e ricondurre San Marino – riporta una nota - ad una più sana e trasparente economia attraverso riforme, leggi e scelte, continuamente ostacolate ed insidiate da coloro che si contrappongono al cambiamento”. Un riferimento anche ai negoziati in corso con Andorra ed il Principato di Monaco sulla definizione dell’accordo di associazione con l'UE. Rimarcata infine la collaborazione di Repubblica Futura con IED (Istitute of European Democrats) per la realizzazione del secondo Smart Mobility Forum che si è svolto a San Marino lo scorso settembre.